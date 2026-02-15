Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у Братиславі звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини шляхом перешкоджання роботі нафтопроводу Дружба.

Про це він повідомив на пресконференції 15 лютого.

Скарги Фіцо після зустрічі з Рубіо

Роберт Фіцо припустив, що нафтопровід Дружба, через який іде транспорт російської нафти через Україну до Угорщини та Словаччини, змогли поремонтувати після нещодавнього пошкодження.

Зауважимо, що росіяни 27 січня вдарили по інфраструктурі нафтопроводу Дружба, чим самі зупинили транзит власної нафти. \

Однак прем’єр Словаччини стверджує, що Україна, можливо, затримує відновлення постачання навмисне, щоб змусити Угорщину відмовитися від своєї позиції про членство в ЄС.

– Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через безкомпромісну позицію останньої щодо членства України в ЄС, – сказав Фіцо.

Також він припустив, що Братислава може вжити відповідних заходів щодо України у відповідь. Мова йшла, ймовірно, про припинення експорту електроенергії.

Проте він уточнив, що не робитиме цього, бо нібито співчуває народу України.

– Ми могли б образитися і могли б вжити відповідних заходів проти України. Але ми не бачимо в Україні президента Зеленського, ми не бачимо політиків. Я бачу там дітей, жінок і сім’ї, які повинні пережити важку зиму. Тому ми вирішили, що, попри те, що Зеленський зробив нам, що забрав у нас €500 млн на рік, ми постачаємо електроенергію в Україну, – сказав Роберт Фіцо.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Андрій Сибіга розповів, що Угорщина вкотре готується поскаржитися на проблеми з транзитом нафти РФ через нафтопровід Дружба.

Російський президент Володимир Путін торік запропонував прем’єру Словаччини Роберту Фіцо обмежити для України постачання газу реверсом та електрики з Європи, нібито аби Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, яка веде на Захід.

