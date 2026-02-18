В январе 2026 года Украина значительно увеличила поставки электроэнергии из стран Европейского Союза. По данным Министерства энергетики, объемы импорта в этот период стали самыми высокими за все время.

В целом в течение января в украинскую энергосистему поступило 41,987 ГВт⋅ч электроэнергии, что стало рекордным показателем. В ведомстве объясняют, что такие объемы импорта сыграли важную роль во время сильных морозов и на фоне массированных атак со стороны России, позволив уменьшить дефицит электроэнергии и стабилизировать работу системы.

В Минэнерго отмечают, что привлечение электроэнергии из европейских стран помогает поддерживать баланс в условиях повреждений инфраструктуры и повышенного потребления зимой. Дополнительные поставки позволили избежать более серьезных ограничений для потребителей.

Отдельно отмечается, что рекордные показатели стали возможными благодаря увеличению технических возможностей для импорта. В январе предельная мощность перетоков из ЕС была повышена до 2450 мегаватт, что является самым высоким уровнем с момента присоединения Украины к европейской энергосети ENTSO-E.

Сколько стоит один кВт в Европе

В результате ракетных ударов по энергетическим объектам Украины наблюдается значительный дефицит электроэнергии. Сейчас Украина вынуждена транспортировать электроэнергию из пяти стран.

Обычно в Европе указывается стоимость МВт⋅ч. Однако в Украине привычно пользоваться кВт⋅ч. Ниже приведена рыночная цена, которая устанавливается для бирж. Поэтому стоимость электроэнергии в Европе для населения отличается от указанных ниже.

Какова цена электроэнергии в Европе:

Дороже всего приобрести электроэнергию можно в Италии. Здесь она стоит 5,78 грн/кВт⋅ч.

Дешевле всего продается электроэнергия именно в Испании. Ее стоимость здесь составляет 0,93 грн/кВт⋅ч.

В Великобритании стоимость составит 4,12 грн/кВт⋅ч.

В Германии она будет стоить немного дешевле — 4,91 грн/кВт⋅ч.

Во Франции эта цена составит 2,56 грн/кВт⋅ч.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на профильном финансовом портале Минфин. Цены на электроэнергию в Европе стали интересными для большинства потребителей из-за повышения ее стоимости в Украине.

Источники электроэнергии в Европе

В странах Европы для производства электроэнергии используются различные источники, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Европа стремится к сокращению зависимости от ископаемого топлива и увеличению доли возобновляемых источников энергии. Это делается для борьбы с изменением климата и улучшения энергетической безопасности.

Возобновляемые источники энергии:

Ветряные электростанции устанавливаются на суше и в море, где они преобразуют энергию ветра в электричество. Это один из самых распространенных видов возобновляемой энергии в Европе.

Солнечные панели превращают солнечный свет в электричество. Их можно устанавливать на крышах домов, на земле или в солнечных электростанциях.

Гидроэлектростанции используют силу воды для производства электроэнергии. Это один из старейших и самых надежных видов возобновляемой энергии.

Биомасса — это органический материал, который можно использовать для производства электроэнергии. К ней относятся древесная щепа, пеллеты, биогаз и другие.

Почему электроэнергия в Европе стоит дорого

Не всегда возможно использовать возобновляемые источники электроэнергии. Именно поэтому по-прежнему используют ископаемое топливо, а именно: уголь, природный газ, нефть. Зимой цены на электроэнергию в Европе повышаются из-за того, что необходимо использовать полезные ископаемые.

Для производства электроэнергии на электростанциях сжигают уголь. Это один из самых грязных источников энергии, который способствует выбросам парниковых газов.

Природный газ — это более чистый источник энергии, чем уголь, но он все же способствует выбросам парниковых газов.

Для производства электроэнергии можно использовать нефть, но это обычно делают только в аварийных ситуациях.

Ядерные электростанции используют радиоактивный распад для производства электроэнергии. Это противоречивый источник энергии, поскольку он связан с риском аварий и радиоактивного загрязнения.

Структура производства электроэнергии в каждой стране Европы отличается. Некоторые страны, такие как Норвегия и Исландия, полагаются в основном на возобновляемые источники энергии, в то время как другие, такие как Польша и Германия, все еще сильно зависят от ископаемого топлива.

