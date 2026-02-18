У січні 2026 року Україна значно збільшила постачання електроенергії з країн Європейського Союзу. За даними Міністерства енергетики, обсяги імпорту в цей період стали найвищими за весь час.

Загалом протягом січня до української енергосистеми надійшло 41,987 ГВт⋅год електроенергії, що стало рекордним показником. У відомстві пояснюють, що такі обсяги імпорту відіграли важливу роль під час сильних морозів та на тлі масованих атак з боку Росії, дозволивши зменшити дефіцит електроенергії та стабілізувати роботу системи.

У Міненерго наголошують, що залучення електроенергії з європейських країн допомагає підтримувати баланс в умовах пошкоджень інфраструктури та підвищеного споживання взимку. Додаткові поставки дали змогу уникнути більш серйозних обмежень для споживачів.

Зараз дивляться

Окремо зазначається, що рекордні показники стали можливими завдяки збільшенню технічних можливостей для імпорту. У січні гранична потужність перетоків з ЄС була підвищена до 2450 мегават, що є найвищим рівнем з моменту приєднання України до європейської енергомережі ENTSO-E.

Скільки коштує один кВт у Європі

У результаті ракетних ударів по енергетичних об’єктах України, спостерігається значний дефіцит електроенергії. Наразі Україна вимушена транспортувати електроенергію з п’яти країн.

Зазвичай у Європі надається вартість МВт⋅год. Проте в Україні звично користуватися кВт⋅год. Нижче наведена ринкова ціна, яка встановлюється для бірж. Тому вартість електроенергії в Європі для населення відрізняється від вказаних нижче.

Яка ціна електроенергії в Європі:

Найдорожче придбати електроенергію можна в Італії. Тут вона коштує 5,78 грн/кВт⋅год.

Найдешевше продається електроенергія саме в Іспанії. Її вартість тут становить 0,93 грн/кВт⋅год.

У Великій Британії вартість становитиме 4,12 грн/кВт⋅год.

У Німеччині вона буде коштувати трохи дешевше – 4,91 грн/кВт⋅год.

У Франції ця ціна становитиме 2,56 грн/кВт⋅год.

Про це свідчать дані, оприлюднені на профільному фінансовому порталі Мінфін. Ціни на електроенергію в Європі стали цікавими для більшості споживачів через підвищення її вартості в Україні.

Джерела електроенергії в Європі

У країнах Європи для виробництва електроенергії використовуються різні джерела, кожне з яких має свої переваги та недоліки. Європа прагне до скорочення залежності від викопного палива та збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Відновлювані джерела енергії:

Вітряні електростанції встановлюються на суші та в морі, де вони перетворюють енергію вітру на електрику. Це один із найпоширеніших видів відновлюваної енергії в Європі.

Сонячні панелі перетворюють сонячне світло на електрику. Їх можна встановлювати на дахах будинків, на землі або в сонячних електростанціях.

Гідроелектростанції використовують силу води для виробництва електроенергії. Це один із найстаріших і найнадійніших видів відновлюваної енергії.

Біомаса – це органічний матеріал, який можна використовувати для виробництва електроенергії. До неї належать деревна щепа, пелети, біогаз та інші.

Чому електроенергія в Європі коштує дорого

Не завжди можливо використовувати відновлювані джерела електроенергії. Саме тому, як і раніше, використовують викопне паливо, а саме: вугілля, природний газ, нафту. Взимку ціни на електроенергію в Європі підвищуються, через те що необхідно використовувати корисні копалини.

Для виробництва електроенергії на електростанціях спалюють вугілля. Це одне з найбрудніших джерел енергії, яке сприяє викидам парникових газів.

Природний газ – це чистіше джерело енергії, ніж вугілля, але воно, все ж таки, сприяє викидам парникових газів.

Для виробництва електроенергії можна використовувати нафту, але це зазвичай роблять лише в аварійних ситуаціях.

Ядерні електростанції використовують радіоактивний розпад для виробництва електроенергії. Це суперечливе джерело енергії, оскільки воно пов’язане з ризиком аварій та радіоактивного забруднення.

Структура виробництва електроенергії в кожній країні Європи відрізняється. Деякі країни, такі як Норвегія та Ісландія, покладаються переважно на відновлювані джерела енергії, тоді як інші, такі як Польща та Німеччина, все ще сильно залежать від викопного палива.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.