В Праге тысячи людей собрались на митинг против политики правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Об этом сообщает České Noviny 21 марта.

По данным издания, в пражском районе Летна прошла масштабная акция Мы не позволим украсть наше будущее.

Сейчас смотрят

Организатором демонстрации выступила общественная ассоциация Миллион моментов для демократии.

В 15:00 по местному времени улицы Праги начали заполняться участниками протестной акции.

Организаторы стремятся привлечь внимание к угрозе демократии и росту влияния олигархов. По их мнению, это является следствием политики чешского правительства под руководством Бабиша.

В митинге приняли участие от 200 тыс. до 400 тыс. протестующих. Спасатели, пожарные и полиция находились в состоянии повышенной готовности в районе проведения мероприятия.

Ассоциация Миллион моментов для демократии уже имеет опыт проведения таких масштабных акций. Летом 2019 года организация инициировала протест против кабинета Бабиша, который собрал около 250 тыс. участников.

Волна массовых протестов прокатилась по чешским городам и в прошлом месяце.

Тысячные митинги организовали в поддержку президента Чехии Петра Павела в рамках его политического противостояния с кабинетом премьера Андрея Бабиша. Предыдущий митинг в Праге, собравший десятки тысяч граждан, заполнил сразу две центральные площади города.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.