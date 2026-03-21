У Празі тисячі людей зібралися на мітинг проти політики уряду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Про це повідомляє České Noviny 21 березня.

Протести у Празі проти уряду Бабіша

За даними видання, у празькому районі Летна відбулася масштабна акція Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє.

Організатором демонстрації виступила громадська асоціація Мільйон моментів для демократії.

О 15:00 за місцевим часом вулиці Праги почали заповнюватися учасниками протестної акції.

Організатори прагнуть привернути увагу до загрози демократії та зростання впливу олігархів. На їхню думку, це є наслідком політики чеського уряду під керівництвом Бабіша.

У мітингу взяли участь від 200 тис. до 400 тис. протестувальників. Рятувальники, пожежники та поліція перебували у стані підвищеної готовності в районі проведення заходу.

Асоціація Мільйон моментів для демократії вже має досвід проведення таких масштабних акцій. Влітку 2019 року організація ініціювала протест проти кабінету Бабіша, який зібрав близько 250 тис. учасників.

Хвиля масових протестів прокотилася чеськими містами й минулого місяця.

Тисячні мітинги організували на підтримку президента Чехії Петра Павела в межах його політичного протистояння з кабінетом прем’єра Андрея Бабіша. Попередній мітинг у Празі, що зібрав десятки тисяч громадян, заповнив одразу дві центральні площі міста.

