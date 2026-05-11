Последние заявления Кремля о готовности к переговорам с Украиной являются очередной манипуляцией и частью гибридной агрессии, а нарушенное трехсуточное “перемирие” стало лишь подтверждением.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Киеве.

Писториус о заявлениях Кремля по Украине

Министр обороны Германии прокомментировал недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что война России против Украины якобы близится к завершению.

– У сознательного наблюдателя сразу возникает вопрос: если он видит приближение конца войны, то мог бы просто ее окончить. Тогда бы он сам держал этот момент в своих руках, – обратил он внимание.

По мнению главы Минобороны Германии, Кремль продолжает действовать по старой схеме, выдвигая свои условия, как происходило уже раньше.

Писториус подчеркнул, что хочет ошибаться, считая такой шаг очередной попыткой обмана. Однако он не исключает, что это может являться частью гибридной войны России.

По словам Писториуса, во время предварительных переговорных процессов Путин уже неоднократно нарушал договоренности. Он отметил, что каждый раз, когда речь шла о переговорах по прекращению огня или мира, российский диктатор в итоге “играл краплеными картами” или вел себя совсем не так, как согласовали во время переговоров.

– Правда состоит в том, что если Путин хочет завершить агрессивную войну против Украины, то может это сделать очень просто: вывести свои войска или пригласить к конкретным переговорам без предварительных условий, – сказал Писториус.

В то же время Писториус раскритиковал Кремль за несоблюдение трехдневного “перемирия”, объявленного самой Россией. По словам министра, ответственность за продолжение войны и террора против гражданских лежит исключительно на Путине, а агрессивная риторика РФ свидетельствует о серьезных проблемах оккупантов на фронте.

По его мнению, Путин своими нынешними действиями хочет отвлечь внимание от собственной слабости, поскольку сейчас он почти не может продемонстрировать никаких территориальных достижений, поэтому блефует и хитрит.

11 мая министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев с неанонсированным визитом.

Источник : Укринформ

