Останні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів з Україною є черговою маніпуляцією та частиною гібридної агресії, а порушене тридобове “перемир’я” стало лише підтвердженням.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції у Києві.

Пісторіус про заяви Кремля щодо України

Міністр оборони Німеччини прокоментував нещодавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що війна Росії проти України нібито наближається до завершення.

– У свідомого спостерігача одразу виникає питання: якщо він бачить наближення кінця війни, то міг би просто її закінчити. Тоді б він сам тримав цей момент у своїх руках, – звернув увагу він.

На думку очільника Міноборони Німеччини, Кремль продовжує діяти за старою схемою, висуваючи свої умови, як відбувалося вже раніше.

Пісторіус наголосив, що хоче помилятися, вважаючи такий крок черговою спробою обману. Однак він не виключає, що це може бути частиною гібридної війни Росії.

За словами Пісторіуса, під час попередніх переговорних процесів Путін уже неодноразово порушував домовленості. Він зазначив, що щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, російський диктатор у підсумку “грав крапленими картами” або поводився зовсім не так, як погодили під час переговорів.

– Правда полягає в тому, що якщо Путін хоче завершити агресивну війну проти України, то може це зробити дуже просто: вивести свої війська або запросити до конкретних переговорів без попередніх умов, – сказав Пісторіус.

Водночас Пісторіус розкритикував Кремль за недотримання триденного “перемир’я”, оголошеного самою ж Росією. За словами міністра, відповідальність за продовження війни та терору проти цивільних лежить виключно на Путіні, а агресивна риторика РФ свідчить про серйозні проблеми окупантів на фронті.

На його думку, Путін своїми нинішніми діями хоче відвернути увагу від власної слабкості, оскільки зараз він майже не може продемонструвати жодних територіальних здобутків, тому блефує та хитрує.

11 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва із неанонсованим візитом.

Джерело : Укрінформ

