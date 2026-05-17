У Німеччині знайшли 1,8-тонну бомбу часів Другої світової війни, евакуювали 30 тис. людей
- У німецькому місті Пфорцгайм під час проведення будівельних робіт виявили нерозірвану 1,8-тонну бомбу HC-4000 часів Другої світової війни, яка містить понад тонну вибухівки.
- Через необхідність знешкодження небезпечної знахідки правоохоронці оголосили евакуацію в радіусі 1,5 кілометра.
Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.
Евакуація людей у Німеччині через бомбу
За інформацією видання, близько 30 тис. людей евакуювали з їхніх домівок після того, як у південно-західному німецькому місті Пфорцгайм знайшли бомбу часів Другої світової війни, яка не розірвалася.
Як повідомили в місцевій поліції, невдовзі 1,8-тонну бомбу планують знешкодити пізніше, а наразі рятувальники перевіряють, чи всі жителі покинули зону евакуації.
Бомбу HC-4000 знайшли під час будівельних робіт у східній частині міста Пфорцгайм, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Штутгарта.
Згодом міська влада заявила, що бомба не становила безпосередньої небезпеки для населення.
Проте у місті створили зону евакуації радіусом 1,5 кілометра, поки рятувальники, поліція та фахівці з вибухонебезпечення готувалися до знешкодження бомби.
За словами офіційних осіб, бомба містить приблизно 1,35 тонни вибухової речовини.
У виданні звернули увагу, що навіть через понад 80 років після закінчення Другої світової війни в Німеччині все ще дотепер знаходять бомби тих часів, які не розірвалися.