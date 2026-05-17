У Німеччині евакуювали 30 тис. людей через знайдену 1,8-тонну бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Евакуація людей у Німеччині через бомбу

За інформацією видання, близько 30 тис. людей евакуювали з їхніх домівок після того, як у південно-західному німецькому місті Пфорцгайм знайшли бомбу часів Другої світової війни, яка не розірвалася.

Зараз дивляться

Як повідомили в місцевій поліції, невдовзі 1,8-тонну бомбу планують знешкодити пізніше, а наразі рятувальники перевіряють, чи всі жителі покинули зону евакуації.

Бомбу HC-4000 знайшли під час будівельних робіт у східній частині міста Пфорцгайм, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Штутгарта.

Згодом міська влада заявила, що бомба не становила безпосередньої небезпеки для населення.

Проте у місті створили зону евакуації радіусом 1,5 кілометра, поки рятувальники, поліція та фахівці з вибухонебезпечення готувалися до знешкодження бомби.

За словами офіційних осіб, бомба містить приблизно 1,35 тонни вибухової речовини.

У виданні звернули увагу, що навіть через понад 80 років після закінчення Другої світової війни в Німеччині все ще дотепер знаходять бомби тих часів, які не розірвалися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.