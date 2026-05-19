В Естонії вперше збили дрон: у МЗС України заявили, що РФ застосовує РЕБ
- У повітряному просторі Естонії вперше збили безпілотник, який, за словами міністра оборони Ханно Певкура, міг мати українське походження та летіти до цілей у РФ.
- Речник МЗС України Георгій Тихий перепросив за ненавмисний інцидент і пояснив, що Росія навмисно перенаправляє дрони в країни Балтії за допомогою засобів РЕБ.
В Естонії вперше збили дрон, що залетів до повітряного простору на територію країни. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія продовжує перенаправляти дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє Delfi. Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував збиття дрона над територією Естонії.
В Естонії збили безпілотник 19 травня 2026
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив журналістам, що сьогодні близько полудня до повітряного простору Естонії залетів невідомий дрон. Його вдалося зафіксувати, тому в регіоні оголосили повітряну тривогу.
За інформацією естонських ЗМІ, балтійська протиповітряна оборона збила безпілотник над озером Виртс’ярв.
Згодом Сили оборони розіслали повідомлення про те, що минула загроза дронів у південній частині Естонії.
Згідно з попередженням, повітряна загроза в Естонії стосувалася повітів Тартумаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Валгамаа, Вирумаа та Пилвамаа.
– Вперше ми самі збили дрон, – наголосив міністр оборони Естонії.
За його словами, ймовірно, йдеться про нібито дрон українського походження, який прямував до цілей на території Росії. Більше деталей з’ясують Військово-повітряні сили та Поліції безпеки Естонії.
МЗС України про збиття дрона в Естонії
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія продовжує перенаправляти дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
За його словами, Москва робить це навмисно, поєднуючи ці дії з посиленням російської пропаганди.
– Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні інституції перебувають у тісній співпраці, щоб розібратися в кожному окремому випадку та знайти шляхи запобігання таким ситуаціям, зокрема, за безпосередньої участі експертних груп, – сказав він.
У МЗС вкотре наголосили, що Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, попри твердження російської пропаганди.
Крім того, Україна ніколи не зверталася з подібними запитами, стверджує речник МЗС.
Як наголосив Тихий, Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН.За його словами, легітимні військові цілі розташовані в Росії, тому Україна використовуємо російський повітряний простір, щоб уразити їх.
На думку речника МЗС, росіяни не мають жодного права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію в наслідках власних дій та своєї агресивної війни. Він подякував партнерам України в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку та солідарність.