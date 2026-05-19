В Естонії вперше збили дрон, що залетів до повітряного простору на територію країни. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія продовжує перенаправляти дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Delfi. Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував збиття дрона над територією Естонії.

В Естонії збили безпілотник 19 травня 2026

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив журналістам, що сьогодні близько полудня до повітряного простору Естонії залетів невідомий дрон. Його вдалося зафіксувати, тому в регіоні оголосили повітряну тривогу.

За інформацією естонських ЗМІ, балтійська протиповітряна оборона збила безпілотник над озером Виртс’ярв.

Згодом Сили оборони розіслали повідомлення про те, що минула загроза дронів у південній частині Естонії.

Згідно з попередженням, повітряна загроза в Естонії стосувалася повітів Тартумаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Валгамаа, Вирумаа та Пилвамаа.

– Вперше ми самі збили дрон, – наголосив міністр оборони Естонії.

За його словами, ймовірно, йдеться про нібито дрон українського походження, який прямував до цілей на території Росії. Більше деталей з’ясують Військово-повітряні сили та Поліції безпеки Естонії.

МЗС України про збиття дрона в Естонії

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія продовжує перенаправляти дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

За його словами, Москва робить це навмисно, поєднуючи ці дії з посиленням російської пропаганди.

– Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні інституції перебувають у тісній співпраці, щоб розібратися в кожному окремому випадку та знайти шляхи запобігання таким ситуаціям, зокрема, за безпосередньої участі експертних груп, – сказав він.

У МЗС вкотре наголосили, що Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, попри твердження російської пропаганди.

Крім того, Україна ніколи не зверталася з подібними запитами, стверджує речник МЗС.

Як наголосив Тихий, Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН.За його словами, легітимні військові цілі розташовані в Росії, тому Україна використовуємо російський повітряний простір, щоб уразити їх.

На думку речника МЗС, росіяни не мають жодного права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію в наслідках власних дій та своєї агресивної війни. Він подякував партнерам України в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку та солідарність.

