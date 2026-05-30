Естонія почала встановлювати перші комплекси для виявлення безпілотників на кордоні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє естонська громадська телерадіомовна компанія ERR.

За інформацією видання, перші стаціонарні пристрої для виявлення та моніторингу дронів встановили на трьох ділянках сухопутного кордону між пунктом пропуску Лухамаа та трьох ділянках сухопутного кордону з Росією.

Зазначається, що такі пристрої планують встановити на інших ділянках сухопутного кордону протягом цього року.

– Звичайно, це тільки початок. Ми рухаємося до створення мережі дронів, що охопить всю Естонію. Але цей крок показує, що попередня підготовча робота принесла свої плоди, заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

За його словами, нещодавні інциденти з дронами свідчать про те, що Естонія дуже реалістично оцінила ризики під час ухвалення рішень та планування своїх можливостей.

На думку міністра, це підвищує почуття безпеки для всієї Європи. Він додав, що можливості для охорони кордону Естонії покращуються з кожним днем.

Як зазначається, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії займаються закупівлею обладнання для моніторингу на наступних ділянках, а будівельні та підготовчі роботи просуваються відповідно до плану або навіть з випередженням графіка.

