Російський військовий корабель Адмірал Григорович ймовірно здійснив попереджувальні постріли поблизу цивільної британської яхти в Ла-Манші.

Про це пише The Telegraph.

Інцидент за участі військового корабля РФ в Ла-Манші: що відомо

Зазначається, що 16 червня берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке йшло неподалік від російського військового корабля Адмірал Григорович.

Зараз дивляться

Британський корабель повідомив, що Григорович зробив попереджувальні постріли після того, як два судна пропливли близько один до одного в Ла-Манші близько 11:40 ранку.

За даними видання, Григорович, один з чорноморських кораблів Володимира Путіна, був присутній поблизу британських вод протягом декількох тижнів. Він ймовірно супроводжує тіньові нафтові танкери та перебуває біля вітроелектростанції біля узбережжя Саффолка.

Два морські патрульні судна Королівського флоту, HMS Mersey і HMS Tyne, слідували за цим фрегатом через Ла-Манш в понеділок вдень. Видання зауважує, що інцидент стався приблизно в 20 морських милях на південь від острова Уайт, за межами територіальних вод Британії.

Про постраждалих чи пошкодження не повідомлялося, тож яхта продовжує свою подорож через Ла-Манш. Тим часом представник Міністерства оборони Британії сказав журналістам, що збирається розслідувати повідомлення про подію в каналі.

Це вже другий подібний випадок за участю російського судна в каналі за 72 години. У неділю вранці прем’єр Британії Кір Стармер наказав команді Королівської морської піхоти провести операцію з абордажу російського танкера тіньового флоту SMYRTOS.

Нагадаємо, 9 червня ЄС дозволив військово-морським силам держав-членів брати на абордаж підозрілі судна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.