Кір Стармер офіційно пішов з посади прем’єр-міністра Великої Британії у понеділок, 20 липня.

Про це Стармер заявив під час прощальної промови у Лондоні, повідомляє BBC.

Стармер більше не прем’єр Великої Британії

– Я йду з доброю волею, з посмішкою і пишаюся всім, чого ми досягли, – заявив Стармер під час промови.

Залишивши резиденцію під аплодисменти журналістів, громадян і політиків, Стармер повідомив, що прямує до Букінгемського палацу.

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Там він офіційно подасть у відставку королю Чарльзу III та остаточно завершить свій термін на посаді прем’єра Великої Британії, додавши, що свою роботу вважає виконаною.

Водночас Стармер наголосив, що очолювати уряд країни було для нього найвищою честю. Він переконаний, що за час його урядування Велика Британія стала міцнішою та справедливішою.

Стармер очолював британський уряд із липня 2024 року, коли Лейбористська партія здобула переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах, виборовши понад 400 із 650 крісел у Палаті громад.

22 червня Кір Стармер оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та лідера Лейбористської партії.

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