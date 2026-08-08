В немецком городе Мехерних, где базируется стратегически важный объект Бундесвера по ремонту систем противовоздушной обороны Patriot, зафиксировали подозрительную активность беспилотников.

Об этом сообщает издание Tagesschau, ссылаясь на WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Дроны в Германии над базой ремонта Patriot

Город Мехерних расположен недалеко от Бонна, на окраине региона Эйфель. Местный военный объект играет важную роль в логистике Вооруженных Сил ФРГ.

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На глубине 130 м под землей обустроено защищенное хранилище площадью 30 тыс. кв. м, где хранятся компоненты и техническая оснастка для армейских нужд.

Кроме этого, именно здесь дислоцируются спецподразделения Бундесвера, которые обеспечивают сервисное обслуживание и восстановление систем Patriot. Комплекс считается уникальным для всей Европы.

Источники сообщают, что появление беспилотников над стратегической зоной вызывает значительную обеспокоенность у спецслужб. В ночь на прошлую пятницу частные охранники объекта зарегистрировали шесть случаев появления дронов в период с 22:00 до 05:00.

Согласно конфиденциальному полицейскому документу, во время последнего эпизода на месте уже находились вызванные патрульные из районного отдела Эускирхена, лично подтвердившие наличие по меньшей мере одного дрона. Один из беспилотников на время завис непосредственно над служебным авто.

За ходом событий с расстояния около 40 м также следила военная полиция. По их предварительным выводам, над объектом двигался беспилотник типа Fly-380 VTOL. Аппараты этой модификации обладают 3,8-метровым размахом крыльев, способны преодолевать до 400 км со скоростью до 150 км/ч и транспортировать груз весом более 10 кг.

Лица, причастные к запуску дронов, пока не установлены. Обычно такие дроны применяют для картографирования, геодезии, мониторинга границ и доставки грузов.

Однако первичная проверка с участием Земельного управления криминальной полиции Северного Рейна-Вестфалии и федеральных служб отвергла версию об ошибочном гражданском или геодезическом полете.

Правоохранители квалифицируют инцидент как предполагаемую несанкционированную съемку секретных военных объектов и вооружения. К расследованию присоединились Служба военной контрразведки и берлинский Объединенный центр защиты от дронов.

Это не первый подобный случай в Германии. В ночь на 5 августа возле украинского самолета компании Антонов в одном из немецких аэропортов обнаружили беспилотник со взрывчатым устройством и взрывателем. Разведка США связывает этот инцидент с российской деятельностью.

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