Україна в межах підготовки до нового опалювального сезону потребує щонайменше €5,4 млрд.

Про це під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group (Енергетичний Рамштайн) повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Підготовка України до зими: що відомо

Денис Шмигаль зазначив, що підготовка України до наступної зими є ключовим викликом.

Серед пріоритетів Києва міністр назвав:

захист енергетичної інфраструктури;

прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів;

розвиток розподіленої генерації;

масштабну ремонтну кампанію;

накопичення газових запасів.

Він уточнив, що ефективне використання Фонду підтримки енергетики України також є надзвичайно важливим. Наразі, за його інформацією, необхідний обсяг фінансування становить €829 млн.

– Щиро вдячний за високий рівень солідарності, яку партнери продовжують демонструвати. Кожен внесок важливий. Кожен внесок має значення. Кожен внесок дає результат, – наголосив Шмигаль.

Перший віцепрем’єр-міністр додав, що партнери вже спрямовують через Фонд підтримки енергетики €100 млн для підготовки України до зими.

Також союзники домовилися про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі €829 млн.

– Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель, – повідомив міністр енергетики.

Денис Шмигаль висловив вдячність партнерам, що показали лідерство в цьому питанні:

Великій Британії;

ЄС;

Італії;

Норвегії;

Канаді;

Фінляндії;

Естонії;

Латвії;

Литві;

Німеччині;

Данії;

Франції.

Нагадаємо, днями міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що вже вдалося відновити 1 ГВт потужностей теплових електростанцій із запланованих 3,8 ГВт.

