Підготовка до опалювального сезону: Шмигаль повідомив, скільки грошей потрібно Україні
Україна в межах підготовки до нового опалювального сезону потребує щонайменше €5,4 млрд.
Про це під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group (Енергетичний Рамштайн) повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Підготовка України до зими: що відомо
Денис Шмигаль зазначив, що підготовка України до наступної зими є ключовим викликом.
Серед пріоритетів Києва міністр назвав:
- захист енергетичної інфраструктури;
- прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів;
- розвиток розподіленої генерації;
- масштабну ремонтну кампанію;
- накопичення газових запасів.
Він уточнив, що ефективне використання Фонду підтримки енергетики України також є надзвичайно важливим. Наразі, за його інформацією, необхідний обсяг фінансування становить €829 млн.
– Щиро вдячний за високий рівень солідарності, яку партнери продовжують демонструвати. Кожен внесок важливий. Кожен внесок має значення. Кожен внесок дає результат, – наголосив Шмигаль.
Перший віцепрем’єр-міністр додав, що партнери вже спрямовують через Фонд підтримки енергетики €100 млн для підготовки України до зими.
Також союзники домовилися про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі €829 млн.
– Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель, – повідомив міністр енергетики.
Денис Шмигаль висловив вдячність партнерам, що показали лідерство в цьому питанні:
- Великій Британії;
- ЄС;
- Італії;
- Норвегії;
- Канаді;
- Фінляндії;
- Естонії;
- Латвії;
- Литві;
- Німеччині;
- Данії;
- Франції.
