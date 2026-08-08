Енергосистема України пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків вимкнення електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Серпнева спека без вимкнення світла

За словами Дениса Шмигаля, завдяки вчасному коригуванню графіків літніх ремонтів на електростанціях, зокрема на енергоблоках атомних електростанцій, максимально залучили наявні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії.

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Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в українській системі.

Міністр подякував енергетикам, які в екстремальних погодних та безпекових умовах проводили ремонти та підключали нові потужності й будували захист.

Раніше Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив зміни щодо формування переліків критично важливих об’єктів для розподілу електроенергії. Зміни дозволять ефективніше планувати розподіл обсягів електроенергії та збільшити обсяг електроенергії для побутових споживачів.

5 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські міста та регіони не встигають виконати заплановані заходи зі стійкості, необхідні для належної підготовки до наступного зимового періоду.

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