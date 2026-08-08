Європейський Союз спрямував додаткові €30 млн до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок ЄС до Фонду тепер становить €279 млн.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє Міністерство енергетики України.

На що підуть кошти ЄС

За словами Дениса Шмигаля, гроші Фонду використають для відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

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Зокрема, фінансування спрямовують на закупівлю критично необхідного обладнання для енергетичних компаній.

– Кошти, які надходять через цей фінансовий інструмент, допомагають нам відновлювати пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповувати критично необхідне обладнання для наших енергетичних компаній та забезпечувати надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, – наголосив Шмигаль.

Міністр енергетики також подякував Європейській комісії та Європейському Союзу за підтримку української енергетики.

ЄС залишається одним із ключових партнерів України в енергетичній сфері, зокрема у відновленні системи після російських атак.

Нагадаємо, Денис Шмигаль підрахував, що Україна в межах підготовки до нового опалювального сезону потребує щонайменше €5,4 млрд.

Раніше стало відомо, що Україна пройшла рекордну серпневу спеку без вимкнень світла.

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