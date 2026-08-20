Російська Федерація програє повномасштабну війну проти України, яку сама і почала. Саме тому продовжує масовані обстріли по різних містах, щоб компенсувати свою поразку.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія про ракети для України

На думку Урсули фон дер Ляєн, мотиви Росії залишаються зрозумілими. За її словами, країна-агресор мститься, завдаючи ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

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За її словами, Європейська комісія співпрацює з країнами-членами ЄС та партнерами, щоб підтримати протиракетний потенціал України. Вона пояснила, що це необхідно, щоб Україна мала засоби для запобігання людським жертвам.

Урсула фон дер Ляєн переконана, що засоби для ППО – це найтерміновіший пріоритет для України.

У ніч на 20 серпня Росія масовано атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару стали місто Київ та область.

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