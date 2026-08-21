Тунель із Білорусі виявили у Латвії: ним переправили майже 30 людей
- Майже 30 людей непомітно провели під кордоном через замаскований підземний хід.
- Перший тунель викрили 10 серпня, а вже за десять днів з’явився новий.
- Підземні маршрути стали новим викликом для Латвії на кордоні з Білоруссю.
У четвер, 20 серпня, у Латвії прикордонники виявили підземний тунель, яким із території Білорусі незаконно переправили 28 людей. Вихід із підкопу був замаскований мохом і розташовувався лише за 20 метрів від державного кордону.
Про це повідомляє пресслужба латвійської прикордонної служби.
Тунель із Білорусі до Латвії: що відомо
Зазначається, що підземний хід виявили під час обстеження прилеглої території в районі відповідальності Каплавського прикордонного підрозділу.
Усіх 28 затриманих повернули до країни, звідки вони прибули.
Прикордонники наголосили, що це вже другий за короткий час випадок, коли для незаконного потрапляння з Білорусі до Латвії використали підкоп під кордоном.
Попередній тунель знайшли 10 серпня у Скрудаліенській волості Аугшдаугавського краю.
Тоді підземним ходом через кордон незаконно скористалися 15 людей. Таким чином, лише у двох виявлених випадках тунелями з Білорусі до Латвії переправили 43 людини.
На тлі спроб незаконного перетину східного кордону 11 серпня у Латвії розпочали спеціальну операцію VILKATIS.
Її мета полягає у посиленні контролю на східному кордоні, скороченні кількості незаконних перетинів та запобіганні новим спробам потрапити до країни.
Латвійська влада розглядає ситуацію на кордоні з Білоруссю як гібридну загрозу, пов’язану з інструменталізацією нелегальної міграції.
Раніше стало відомо, що у Білорусі формують нову десантно-штурмову бригаду, яку планують розмістити поблизу Гомеля — приблизно за 40 км від українського кордону.
За словами білоруського командування, один батальйон уже створено, однак з якою метою — не повідомляється.
Фото: Valsts robežsardze