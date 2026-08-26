Литву заранее проинформировали о неанонсированном визите директора американского Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа в российскую столицу – Москву.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщает общественный вещатель Литвы LRT.

Литва о визите директора ЦРУ в Москву

Науседа воздержался от обсуждения деталей переговоров, поскольку это предмет дискуссии непосредственных участников встречи.

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В то же время он отметил, что рассчитывает получить полную информацию от партнеров в ближайшее время.

– Мы были проинформированы партнерами, что информация об этой встрече, ее целях и содержании предоставят нам немедленно, то есть практически уже, наверное, на следующей неделе, – подчеркнул он.

Президент Литвы предположил, что главная цель этих переговоров – уменьшение геополитического напряжения в регионе, что он положительно оценивает.

Со своей стороны президент Европейского совета Антониу Кошта отказался оценивать поездку директора ЦРУ. Он объяснил свою позицию тем, что это визит представителя ведомства США в третью страну, поэтому он не может его комментировать.

25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленный визит в Москву, став одним из немногих высокопоставленных чиновников США, посетивших Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Вскоре российская сторона подтвердила, что директор ЦРУ во время пребывания в Москве контактировал со спецслужбами РФ.

В последний раз глава американской разведки посетил Москву в ноябре 2021 года. Тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс предостерегал российские власти от полномасштабного вторжения в Украину.

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