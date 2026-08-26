Литву завчасно поінформували про неанонсований візит директора американського Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа до російської столиці – Москви.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, повідомляє суспільний мовник Литви LRT.

Литва про візит директора ЦРУ до Москви

Науседа утримався від обговорення деталей переговорів, оскільки це є предметом дискусії безпосередніх учасників зустрічі. Водночас він зазначив, що розраховує отримати повну інформацію від партнерів найближчим часом.

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– Ми були проінформовані партнерами, що інформація про цю зустріч, її цілі та зміст нададуть нам негайно, тобто практично вже, напевно, наступного тижня, – підкреслив стверджує він.

Президент Литви припустив, що головна мета цих переговорів – зменшення геополітичної напруги в регіоні, що він оцінює позитивно.

Зі свого боку президент Європейської ради Антоніу Кошта відмовився оцінювати поїздку директора ЦРУ. Він пояснив свою позицію тим, що це візит представника відомства США до третьої країни, тому він не може його коментувати.

25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неоголошений візит до Москви, ставши одним із небагатьох високопосадовців США, які відвідали Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Невдовзі російська сторона підтвердила, що директор ЦРУ під час перебування в Москві мав контакти зі спецслужбами РФ.

Востаннє очільник американської розвідки відвідав Москву в листопаді 2021 року. Тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс застерігав російську владу від повномасштабного вторгнення в Україну.

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