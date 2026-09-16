В Европейском Союзе планируют усилить защиту несовершеннолетних в цифровом пространстве.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европарламенту анонсировала новый законопроект под названием Kids Act, который предусматривает полный запрет пользования социальными сетями для детей до 13 лет.

В Евросоюзе внедряют Kids Act для защиты детей в интернете

Проект закона Kids Act предлагает дифференцированный подход к безопасности несовершеннолетних в зависимости от возраста:

Сейчас смотрят

до 13 лет: абсолютный запрет на использование социальных сетей;

от 13 до 15 лет: разрешение исключительно на создание специальных “мини-аккаунтов” со строгим лимитом использования — не более одного часа в сутки;

от 15 до 18 лет: введение обязательного безопасного дизайна платформ, защищающего подростков от вредного содержимого.

— Я созвала специальную группу экспертов – и теперь пора действовать Европе. Еврокомиссия предложит законопроект Kids Act. Мы будем применять постепенный и дифференцированный подход, для каждого возрастного периода будет выбран отдельный уровень защиты, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Согласно новому документу, Еврокомиссия обяжет социальные сети, разработчиков онлайн-игр и чат-ботов на базе искусственного интеллекта внедрить надежные инструменты проверки возраста пользователей.

— Мы не обязаны мириться, что детей вовлекают во все более экстремальный контент. Платформы должны будут доказать нам, что они безопасны. Ведь вопрос состоит в том, когда и как платформы получат доступ к нашим несовершеннолетним детям, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

За несоблюдение норм Kids Act для технологических компаний предусмотрены штрафы, механизм наложения которых уже разработан ЕК.

Кроме того, уже этой осенью Еврокомиссия планирует презентовать более широкую правовую базу — Закон о цифровой справедливости, защищающий от вредного влияния интернет-сервисов не только несовершеннолетних, но и взрослых пользователей.

Источник : Європейська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.