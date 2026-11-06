Российские спецслужбы развернули системную гибридную кампанию в странах Европейского Союза, пытаясь вербовать украинских беженцев для совершения поджогов, диверсий и саботажа. Главные цели Кремля – запугать европейцев и взорвать военную помощь Украине.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Спецслужбы РФ вербуют украинцев для диверсий в Европе

Одним из последних примеров деятельности вражеских агентов стал поджог в сентябре 2026 года рядом с оборонным заводом Carfil SA в румынском Брашове.

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Разведка Румынии установила, что за этим преступлением стоит сеть агентов под руководством спецслужб РФ. По этому делу на территории ЕС задержан один гражданин Украины и два белоруса, которые готовили аналогичные преступления.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что всего с 2022 года в Европе зафиксировано около 200 диверсий, связанных с Россией.

Наибольшее количество случаев (21%) произошло в Польше, по которой проходит основной поток военной помощи для Украины. В фокусе внимания вражеских спецслужб оказались польские железнодорожные линии, склады, логистические узлы и оборонные предприятия.

Установлено более 170 исполнителей, среди которых есть также граждане Украины. Все следы ведут в РФ, однако Москва традиционно отрицает свою причастность к формированию агентурных сетей.

Почему РФ ищет исполнителей среди украинцев

Хотя миллионы украинских беженцев в Европе являются законопослушными гражданами, однако российские спецслужбы целенаправленно ищут уязвимых людей, чтобы создать так называемое “правдоподобное алиби”.

Использование украинцев позволяет Кремлю решать сразу несколько задач. В частности, навязать беженцам токсический образ и разжечь антиукраинские настроения в европейских обществах.

Также это помогает Москве запутать следы, ведь исполнитель преступления имеет паспорт гражданина Украины и не связан с РФ напрямую. Кроме этого, так РФ достигает громкого медийного эффекта при минимальных затратах — несколько сотен или тысяч долларов за диверсанта против значительных убытков для безопасности ЕС.

Кто под прицелом и как происходит вербовка

Чаще всего российские кураторы ищут исполнителей в социальных сетях и мессенджерах, в частности, в чатах по поиску работы.

В группе риска находятся малообеспеченные лица и люди в тяжелом финансовом положении, выходцы из временно оккупированных территорий, лица, связанные с криминалом, а также подростки, которые ищут “легкий заработок”.

Сначала кураторы из России дают простые задачи – сфотографировать объект или расклеить наклейки. Вскоре задачи усложняются до наблюдения, повреждения имущества, поджогов или подрывов. Исполнители обязывают фиксировать результат на видео для отчетности.

Часто завербованные люди даже не осознают, на кого работают, а после выполнения задания остаются без денег. После совершения преступления человек становится полностью управляемым из-за шантажа со стороны России.

Реакция разведки и как защититься от вербовки

Служба внешней разведки Украины активно противодействует враждебным угрозам: постоянно обменивается информацией с европейскими партнерами, выявляет каналы вербовки и объекты возможных диверсий.

Чтобы не стать жертвой вербовки спецслужб РФ, следует внимательно относиться к новым контактам, собирающим личные данные или предлагающим “легкие деньги”. Необходимо помнить, что требование сохранения конфиденциальности отношений является четким маркером общения с враждебным агентом.

В случае подозрительных предложений следует немедленно обращаться за правовой помощью в правоохранительные органы страны пребывания или дипломатическое представительство Украины.

В разведке подчеркивают, что цель этой системной кампании — убедить европейцев, что поддержка Украины стоит им слишком дорого. Ответом Европы должно быть усовершенствование контрразведки, усиление ответственности за пособничество России и сохранение единства в поддержке Украины.

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