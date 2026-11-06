Російські спецслужби розгорнули системну гібридну кампанію у країнах Європейського Союзу, намагаючись вербувати українських біженців для здійснення підпалів, диверсій та саботажу. Головні цілі Кремля — залякати європейців і підірвати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Спецслужби РФ вербують українців для диверсій у Європі

Одним із останніх прикладів діяльності ворожих агентів став підпал у вересні 2026 року поруч із оборонним заводом Carfil SA у румунському Брашові.

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Розвідка Румунії встановила, що за цим злочином стоїть мережа агентів під керівництвом спецслужб РФ. У цій справі на території ЄС затримали одного громадянина України та двох білорусів, які готували аналогічні злочини.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що загалом із 2022 року в Європі зафіксовано близько 200 диверсій, пов’язаних із Росією.

Найбільша кількість випадків (21%) сталася у Польщі, через яку проходить основний потік військової допомоги для України. У фокусі уваги ворожих спецслужб опинилися польські залізничні лінії, склади, логістичні вузли та оборонні підприємства.

Встановлено понад 170 виконавців, серед яких є також громадяни України. Усі сліди ведуть до РФ, однак Москва традиційно заперечує свою причетність до формування агентурних мереж.

Чому РФ шукає виконавців серед українців

Хоча мільйони українських біженців у Європі є законослухняними громадянами, російські спецслужби цілеспрямовано шукають вразливих людей, щоб створити так зване “правдоподібне алібі”.

Використання українців дозволяє Кремлю вирішувати одразу кілька завдань. Зокрема, нав’язати біженцям токсичний образ та розпалити антиукраїнські настрої в європейських суспільствах.

Також це допомагає Москві заплутати сліди, адже виконавець злочину має паспорт громадянина України та не пов’язаний із РФ напряму. Крім цього, так РФ досягає гучного медійного ефекту за мінімальних витрат — кілька сотень або тисяч доларів за диверсанта проти значних збитків для безпеки ЄС.

Хто під прицілом та як відбувається вербування

Найчастіше російські куратори шукають виконавців у соціальних мережах та месенджерах, зокрема, у чатах із пошуку роботи.

У групі ризику перебувають малозабезпечені особи та люди в скрутному фінансовому становищі, вихідці з тимчасово окупованих територій, особи, пов’язані з криміналом, а також підлітки, які шукають “легкого заробітку”.

Спочатку куратори з Росії дають прості завдання — сфотографувати об’єкт або розклеїти наліпки. Згодом завдання ускладнюються до спостереження, пошкодження майна, підпалів чи підривів. Виконавців зобов’язують фіксувати результат на відео для звітності.

Часто завербовані люди навіть не усвідомлюють, на кого працюють, а після виконання завдання залишаються без грошей. Після скоєння злочину людина стає повністю керованою через шантаж з боку Росії.

Реакція розвідки та як захиститися від вербування

Служба зовнішньої розвідки України активно протидіє ворожим загрозам: постійно обмінюється інформацією з європейськими партнерами, виявляє канали вербування та об’єкти можливих диверсій.

Щоб не стати жертвою вербування спецслужб РФ, варто уважно ставитися до нових контактів, які збирають особисті дані або пропонують “легкі гроші”. Необхідно пам’ятати, що вимога збереження конфіденційності відносин є чітким маркером спілкування з ворожим агентом.

У разі підозрілих пропозицій варто негайно звертатися за правовою допомогою до правоохоронних органів країни перебування або дипломатичного представництва України.

У розвідці наголошують, що мета цієї системної кампанії — переконати європейців, що підтримка України коштує їм занадто дорого. Відповіддю Європи має бути вдосконалення контррозвідки, посилення відповідальності за пособництво Росії та збереження єдності в підтримці України.

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