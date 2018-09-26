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Алена Дегрик: Банки поднимают ставки в погоне за лидерами рынка

В сентябре на рынке наблюдается существенный рост максимальной ставки по депозитам в национальной валюте. Сразу семь украинских банков показали значительный рост процента по годовым вкладам.

Ситуацию комментирует глава финансовой компании Леогейминг Пей (LeoGaming) Алена Дегрик.

– Назвать такой скачок тенденцией нельзя по целому ряду причин. Во-первых, сезонность: в осенний период банки всегда действуют наиболее активно, ведь уже с началом декабря клиенты банков будут тратить средства, а не накапливать их. Во-вторых – явление временное и связанное с плановой инфляцией. Тем не менее, если присмотреться к конкретным цифрам и банкам, которые их предлагают, мы видим закономерное желание получить конкурентное преимущество, – объясняет Алена Дегрик.

По словам эксперта, реформированный банковский сектор сейчас крайне активен в борьбе за клиента на основе доверия, а потому многим банкам с менее сильными рыночными брендами необходимо предлагать более выгодные условия для того, чтобы хотя бы не терять постоянных вкладчиков.

– То, что в украинском банковском секторе остались только сильные банки – факт, с которыми не поспоришь. Однако есть сферообразующие банки-лидеры с мощными брендами, именами, которые вкладчик ассоциирует с надежностью – насколько это возможно. Чтобы сократить отставание от условных “грандо”, многим банкам приходится идти на повышение депозитной ставки. Так поступил даже государственный Укрэксимбанк: он повысил максимальную ставку сразу на 2,6% – до 16,6% годовых, а краткосрочные – на целых 3,1% (до 15,4%). Последняя цифра наиболее показательна, – подчеркивает Дегрик Алена.

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По этой же причине, считает спикер, мы не видим значительного роста на вкладах по иностранной валюте. Гривневые депозиты наиболее показательны для статистического большинства отечественных пользователей и будут оставаться такими еще очень долго.

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