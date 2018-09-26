PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Альона Дегрік: Банки піднімають ставки в гонитві за лідерами ринку/

Альона Дегрік: Банки піднімають ставки в гонитві за лідерами ринку

У вересні на ринку спостерігається істотне зростання максимальної ставки за депозитами в національній валюті. Відразу сім українських банків показали значне зростання відсотка за річними вкладами.

Ситуацію коментує голова фінансової компанії Леогеймінг Пий (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

– Назвати такий стрибок тенденцією можна за цілою низкою причин. По-перше, сезонність: в осінній період банки завжди діють найбільш активно, адже вже з початку грудня клієнти банків будуть витрачати кошти, а не накопичувати їх. По-друге – явище тимчасове і пов’язане з плановою інфляцією. Проте, якщо придивитися до конкретних цифр і банкам, які їх пропонують, ми бачимо закономірне бажання отримати конкурентну перевагу, – пояснює Альона Дегрік.

За словами експерта, реформований банківський сектор зараз дуже активний в боротьбі за клієнта на основі довіри, а тому багатьом банкам з менш сильними ринковими брендами необхідно пропонувати більш вигідні умови для того, щоб хоча б не втрачати постійних вкладників.

– Те, що в українському банківському секторі залишилися тільки сильні банки – факт, з яким не посперечаєшся. Однак є сфероутворюючы банки-лідери з потужними брендами, іменами, які вкладник асоціює з надійністю – наскільки це можливо. Щоб скоротити відставання від умовних “грандо”, багатьом банкам доводиться йти на підвищення депозитної ставки. І так робив навіть державний Укрексімбанк: він підвищив максимальну ставку відразу на 2,6% – до 16,6% річних, а короткострокові – на цілих 3,1% (до 15,4%). Остання цифра найбільш показова, – підкреслює Дегрік Альона.

Читайте: Альона Дегрік: Банки, що пережили кризу, почали нарощувати прибуток

З цієї ж причини, вважає спікер, ми не бачимо значного зростання на вкладах за іноземній валюті. Гривневі депозити найбільш показові для статистичної більшості вітчизняних користувачів і будуть залишатися такими ще дуже довго.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Альона Дегрік: Банки, що пережили кризу, почали нарощувати прибуток
Альона Дегрік: Приєднання Ощадбанку до SWIFT gpi істотно спростить міжнародні перекази для українців
Дегрік: Штрафи зростуть в 20 разів. Нові правила паркування з вересня
Неофіційні постачальники онлайн-ігор перевели в готівку десятки мільйонів – Нацбанк
Альона Дегрік: Нацбанк продовжує зменшувати тиск держави на бізнес
НБУ системно підходить до зниження темпів інфляції – Дегрік
Альона Дегрік: Закон про валюту – величезний крок вперед на шляху розвитку економіки
Скорочення заборгованості банків по рефінансуванню — позитивний сигнал для економіки — Дегрік
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка