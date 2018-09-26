Альона Дегрік: Банки піднімають ставки в гонитві за лідерами ринку

У вересні на ринку спостерігається істотне зростання максимальної ставки за депозитами в національній валюті. Відразу сім українських банків показали значне зростання відсотка за річними вкладами.

Ситуацію коментує голова фінансової компанії Леогеймінг Пий (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

– Назвати такий стрибок тенденцією можна за цілою низкою причин. По-перше, сезонність: в осінній період банки завжди діють найбільш активно, адже вже з початку грудня клієнти банків будуть витрачати кошти, а не накопичувати їх. По-друге – явище тимчасове і пов’язане з плановою інфляцією. Проте, якщо придивитися до конкретних цифр і банкам, які їх пропонують, ми бачимо закономірне бажання отримати конкурентну перевагу, – пояснює Альона Дегрік.

За словами експерта, реформований банківський сектор зараз дуже активний в боротьбі за клієнта на основі довіри, а тому багатьом банкам з менш сильними ринковими брендами необхідно пропонувати більш вигідні умови для того, щоб хоча б не втрачати постійних вкладників.

– Те, що в українському банківському секторі залишилися тільки сильні банки – факт, з яким не посперечаєшся. Однак є сфероутворюючы банки-лідери з потужними брендами, іменами, які вкладник асоціює з надійністю – наскільки це можливо. Щоб скоротити відставання від умовних “грандо”, багатьом банкам доводиться йти на підвищення депозитної ставки. І так робив навіть державний Укрексімбанк: він підвищив максимальну ставку відразу на 2,6% – до 16,6% річних, а короткострокові – на цілих 3,1% (до 15,4%). Остання цифра найбільш показова, – підкреслює Дегрік Альона.

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З цієї ж причини, вважає спікер, ми не бачимо значного зростання на вкладах за іноземній валюті. Гривневі депозити найбільш показові для статистичної більшості вітчизняних користувачів і будуть залишатися такими ще дуже довго.