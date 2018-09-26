В Киеве пройдет церемония Национального рейтинга благотворителей 2018

28 сентября в 18.00 в Inveria Flow Space по ул. Владимирской 49А в Киеве пройдет официальная церемония награждения победителей Национального рейтинга благотворителей.

Национальный рейтинг благотворителей – профессиональный независимый рейтинг благотворительных организаций, которые обнародуют свои годовые налоговые отчеты. На церемонии награждения будут отмечены организации-победители по общему объему расходов на благотворительность в 2017 году.

Рейтингование проводится в 4-х категориях по объемам годового благотворительного бюджета:

1) до 1 млн грн,

2) от 1 до 10 млн грн,

3) от 10 до 100 млн грн,

4) более 100 млн грн.

За прозрачностью формирования Рейтинга ежегодно следит Наблюдательный совет, сформированный из авторитетных экспертов.

Соорганизатором Церемонии награждения 2018 года выступает Украинская Биржа Благотворительности – международный благотворительный фонд, который помогает реализовывать лучшие украинские благотворительные и социальные проекты быстро, эффективно и прозрачно, благодаря независимой платформе онлайн-благотворительности ubb.org.ua.

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Партнер Рейтинга, компания EY в Украине, проверила результаты двух номинаций “суммы, потраченные на благотворительность в течение 2017 года” и “суммы, потраченные на благотворительность в течение 2017 года в сравнении с 2016 годом” путем сравнения информации из документов, предоставленных участниками рейтинга, по результатам рейтинга.

Расходы, добровольно обнародованы в рамках Рейтинга 100 участниками-благотворительными организациями, составили 2,6 млрд грн, больше всего затрат благотворительные организации осуществили в сфере здравоохранения (60%), а наименьшее – в сфере охраны окружающей среды и животных (0,3%).

На церемонии награждения будут отмечены организации-победители по общему объему расходов на благотворительность в 2017 году, а также награды будут распределены по категориям: помощь армии, социальная защита, защита окружающей среды и животных, экономическое развитие, искусство и культура, охрана здоровья, развитие науки и образования, спорт и физическая культура.

По результатам Рейтинга ежегодно обновляется Карта благотворительности Украины – единственный в Украине онлайн-инструмент, благодаря которому можно узнать актуальную информацию о деятельности фонда и его расходы. В этом году на Карте появятся 100 благотворительных организаций со всей Украины.

Фото: dreamstime.