У Києві пройде церемонія Національного рейтингу благодійників 2018

28 вересня о 18.00 у Inveria Flow Space по вул. Володимирській 49А у Києві пройде офіційна церемонія нагородження переможців Національного рейтингу благодійників.

Національний рейтинг благодійників – професійний незалежний рейтинг благодійних організацій, які оприлюднюють свої річні податкові звіти. На церемонії нагородження будуть відзначені організації-переможці за загальним обсягом витрат на благодійність у 2017 році.

Рейтингування проводиться у 4-х категоріях за обсягами річного благодійного бюджету:

до 1 млн грн,

від 1 до 10 млн грн,

від 10 до 100 млн грн,

більше 100 млн грн.

За прозорістю формування Рейтингу щороку стежить Наглядова рада, сформована з авторитетних експертів.

Співорганізатором Церемонії нагородження 2018 року виступає Українська Біржа Благодійності – міжнародний благодійний фонд, який допомагає реалізовувати найкращі українські благодійні та соціальні проекти швидко, ефективно та прозоро, завдяки незалежній платформі онлайн-благодійності ubb.org.ua.

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Партнер Рейтингу, компанія EY в Україні, перевірила результати двох номінацій “суми, витрачені на благодійність протягом 2017 року” і “суми, витрачені на благодійність протягом 2017 року в порівнянні з 2016 роком” шляхом порівняння інформації з документів, наданих учасниками рейтингу, з результатами рейтингу.

Видатки, добровільно оприлюднені в рамках Рейтингу 100 учасниками-благодійними організаціями, склали 2,6 млрд грн, найбільше витрат благодійні організації здійснили у сфері охорони здоров’я (60%), а найменше – у сфері охорони довкілля та тварин (0,3%).

На церемонії нагородження будуть відзначені організації-переможці за загальним обсягом витрат на благодійність у 2017 році, а також відзнаки будуть розподілені за категоріями: допомога армії, соціальний захист, захист довкілля та тварин, економічний розвиток, мистецтво та культура, охорона здоров’я, розвиток науки та освіти, спорт та фізична культура.

За результатами Рейтингу щороку оновлюється Карта благодійності України – єдиний в Україні онлайн-інструмент, завдяки якому можна дізнатися актуальну інформацію про діяльність фонду та його видатки. Цього року на Карті з’являться 100 благодійних організацій з усієї України.

Фото: dreamstime.