Україна веде переговори щодо цін на газ з Міжнародним валютним фондом і намагатиметься обійтися мінімальними втратами.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час Свободи Слова на ICTV.

За його словами, рішення немає, але йдуть конструктивні переговори з МВФ.

– Я бачу у них розуміння ситуації. Вони оцінюють реальні доходи людей. Я впевнений, що ми зможемо з мінімальними втратами вийти з цієї ситуації.

Уряд також працює над новою системою субсидій.

– Нам потрібно не допустити економічного краху, а з іншого боку – захистити українців, – Гройсман назвав два завдання Уряду, які потрібно сьогодні вирішити.

Україні потрібно повернути $33 млрд боргу, крім цього ми використовуємо $5 млрд щороку на обслуговування.

– Але для мене головне, щоб жодна українська родина не постраждала, – додав прем’єр.

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Нагадаємо, Кабмін відклав підвищення тарифів на газ.