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Климкин призвал обсудить введение двойного гражданства

Потребность в дискуссии о введении двойного гражданства в Украине давно назрела, считает Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о необходимости начать в Украине дискуссию о введении института двойного гражданства в стране и отмечает, что этот вопрос выходит за рамки как ситуации с приемом украинских граждан в венгерское гражданство в г.Берегово Закарпатской области, так и украинско-венгерских отношений.

– События в Берегове вызвали оживленную дискуссию о проблемах двойного гражданства, потребность в которой давно назрела… Разговор об институте гражданства нам необходим, – написал Климкин в своей статье, опубликованной на сайте Европейская правда в среду.

Министр отмечает, что не дает готовых ответов, хотя имеет свое видение проблематики, однако “констатирует наличие проблемы, которая будет только обостряться, и призывает все общество к серьезной дискуссии”.

По его словам, “вряд ли те, кто на Закарпатье не устоял перед искушением получить второй паспорт, так резко разлюбили Украину”.

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– Венгерский паспорт для них – это прежде всего пропуск в Евросоюз, возможность обеспеченной и комфортной жизни для себя и своих детей. Эмигрируют не только этнические венгры, эмигрируют сотни и сотни тысяч украинцев. И пока будет существовать разительный разрыв в качестве жизни между нами и ими, этот процесс, к сожалению, будет продолжаться, – констатировал он.

Напомним, Факты ICTV выяснили, законно ли иметь второй паспорт в Украине и предусмотрен ли за это штраф.

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