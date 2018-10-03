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Клімкін закликав обговорити введення подвійного громадянства

Потреба в дискусії про введення подвійного громадянства в Україні давно назріла, вважає Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про необхідність розпочати в Україні дискусію про введення інституту подвійного громадянства в країні і зазначає, що це питання виходить за рамки як ситуації з прийомом українських громадян в угорське громадянство в м.Берегове Закарпатської області, так і українсько-угорських відносин.

– Події в м. Берегове викликали жваву дискусію про проблеми подвійного громадянства, потреба в якій давно назріла… Розмова про інститут громадянства нам необхідна, – написав Клімкін у своїй статті, опублікованій на сайті Європейська правда в середу.

Міністр зазначає, що не дає готових відповідей, хоча має своє бачення проблематики, проте “констатує наявність проблеми, яка буде тільки загострюватися, і закликає усе суспільство до серйозної дискусії”.

За його словами, “навряд чи ті, хто на Закарпатті не встояв перед спокусою отримати другий паспорт, так різко розлюбили Україну”.

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– Угорський паспорт для них – це перш за все пропуск до Євросоюзу, можливість комфортного життя для себе і своїх дітей. Емігрують не тільки етнічні угорці, емігрують сотні й сотні тисяч українців. І поки існуватиме разючий розрив в якості життя між нами та ними, цей процес, на жаль, буде продовжуватися, – констатував він.

Нагадаємо, Факти ICTV з’ясували, чи законно мати другий паспорт в Україні та чи передбачений за це штраф.

Ви за введення подвійного громадянства в Україні?

  • Так, давно потрібно було 62%, 8 votes
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  • Ні, це підірве національну безпеку 23%, 3 votes
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  • За подвійне громадянство треба ввести кримінальну відповідальність 15%, 2 votes
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