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Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО

Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Донбас

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Законопроект №9153 о внесении изменения в статью 1 закона Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей внесен в Раду 3 октября как безотлагательный.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

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– Согласно этому закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, определяемые решением Верховной Рады Украины, – говорится в ст.1 закона.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет зависеть от позиции международных партнеров.

Фото: Spencer Platt/Getty Images

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