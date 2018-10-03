Регламентный комитет Верховной Рады одобрил представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева, подозреваемого в декларировании недостоверной информации.
То есть теперь парламент может рассматривать снятие неприкосновенности с нардепа Сергея Дунаева на пленарном заседании, передает УНИАН.
В заключении комитета отмечается, что представление генпрокурора “является законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим образом субъектом представления”.
В то же время сам генпрокурор Юрий Луценко сомневается в том, что дело Сергея Дунаева дойдет до суда.
По его словам, статья 366-1 Уголовного кодекса Украины относительно представления субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений несовершенна, подчеркнув, что нет ни одного осужденного по этой статье.
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Напомним, 18 сентября Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции Оппозиционный блок – Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
Фото: opposition.org.ua