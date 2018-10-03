PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Снятие неприкосновенности с нардепа Дунаева - остался один шаг/

Снятие неприкосновенности с нардепа Дунаева – остался один шаг

Регламентный комитет Верховной Рады одобрил представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева, подозреваемого в декларировании недостоверной информации.

Сергій Дунаєв

То есть теперь парламент может рассматривать снятие неприкосновенности с нардепа Сергея Дунаева на пленарном заседании, передает УНИАН.

В заключении комитета отмечается, что представление генпрокурора “является законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим образом субъектом представления”.

В то же время сам генпрокурор Юрий Луценко сомневается в том, что дело Сергея Дунаева дойдет до суда.

По его словам, статья 366-1 Уголовного кодекса Украины относительно представления субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений несовершенна, подчеркнув, что нет ни одного осужденного по этой статье.

Читайте: Депутатская неприкосновенность: отменить нельзя оставить

Напомним, 18 сентября Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции Оппозиционный блок – Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Фото: opposition.org.ua

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Донбас
Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО
За травлю в школах Украины будут наказывать: что грозит
Верховна Рада
Закон о языке и изменения в Конституцию: чем будет заниматься Рада на этой неделе
Паспорт
Украина упростит предоставление гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе
Рада пересмотрит сотрудничество с ПАСЕ в случае отмены санкций с РФ
Выдача паспортов Венгрии: Луценко грозит лишением гражданства
Міномет Молот
Молоты ждет ревизия: новая версия взрыва
луценко
Луценко сказал, когда уйдет из Генпрокуратуры
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка