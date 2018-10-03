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Зняття недоторканності з нардепа Дунаєва – лишився один крок

Регламентний комітет Верховної Ради схвалив подання генпрокурора на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Дунаєва, підозрюваного у декларуванні недостовірної інформації.

Сергій Дунаєв

Тобто тепер парламент може розглядати зняття недоторканності з нардепа Сергія Дунаєва на пленарному засіданні, передає УНІАН.

У висновку комітету зазначається, що подання генпрокурора “є законним, оскільки ініційоване і подане належним чином суб’єктом подання”.

Водночас сам генпрокурор Юрій Луценко сумнівається у тому, що справа Сергія Дунаєва дійде до суду.

За його словами, стаття 366-1 Кримінального кодексу України щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей є недосконалою, наголосивши, що немає жодного засудженого за цією статтею.

Читайте: Депутатська недоторканність: скасувати не можна залишити

Нагадаємо, 18 вересня Юрій Луценко повторно вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів із фракції Опозиційний блок – Сергія Дунаєва, Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова.

Фото: opposition.org.ua

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