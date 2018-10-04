Відновити гарячу воду в Києві зможуть тільки після укладення мирової угоди з НАК Нафтогаз, а це можливо після 10 жовтня.

Відновити гаряче водопостачання зможуть тільки після укладення мирової угоди з НАК Нафтогаз, а це можливо тільки після 10 жовтня, заявив заступник мера Києва Петро Пантелєєв.

– 10 жовтня, після засідання суду, ми зможемо підписати цю мирову угоду, і тоді відновити поставки гарячої води та розпочати опалювальний сезон, – зазначив він.

За словами Пантелєєва, текст мирової угоди з НАК Нафтогаз вже напрацьовано. Зараз його узгоджують усі зацікавлені сторони.

Читайте: Як правильно обрати бойлер

Прес-секретар Пантелєєва Юлія Грамотна пояснила Укрправді, що після рішення суду КП Київтеплоенерго зможе підписати договори на поставку газу.

– На 10 жовтня запланований суд. Якщо засідання не перенесеться, сподіваємося, що 10 жовтня буде рішення суду.

Воно дозволить підписати договори на поставку природного газу, і тільки після цього ми отримаємо газ і зможемо розгортати систему теплогенерації, прогрівати систему, – зазначила Грамотна.

За її словами, договори на поставку газу можуть підписати протягом 2-3 днів після рішення суду.

При цьому на запуск системи теплогенерації Києва потрібно щонайменше 5 днів.

До слова, через плановий ремонт у деяких районах Києва відключили холодну воду до 6 жовтня.

Фото: Pixabay