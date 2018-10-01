Из-за плановых ремонтных работ систем водоснабжения в некоторых районах Киева с 2 по 6 октября не будет холодной воды.

Об этом сообщает Киевводоканал.

В частности, не будет воды по следующим адресам:

2 октября с 8.00 до 6.00 3 октября – ул. Святошинская, 1;

2 октября с 9.00 до 19.00 – ул. Гродненская, 27, 28, 29, 30, 32, 34;

3 октября с 8.30 до 20.00 – пр. Лобановского. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

3 октября с 8.00 до 8.00 4 октября – ул. Синоманская, Паровозная, пер. Паровозный, пер. Марганецкий, пер. Маломарганецький, пер. Синоманский, ул. Довбуша, 3, 5, 7

4 октября с 8.30 до 7.30 5 октября – ул. Дубового, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; ул. Попудренко, 4, 6, 2/8;

4 октября с 9.00 до 18.00 – Голосеевский пр., 106/2, 106/4; ул. Жуковского, 5,

4 октября с 9.00 до 21.00 – ул. Сквирская, 2/6, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 20/19, 22, 24, 26, 28, 30/22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/2; пер. Сквирский, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15; ул. Батумская, 4, 6, 8, 10, 7, 9;

5 октября с 20.00 до 9.00 6 октября – ул. Антонова, 39, 41, 43, 45, 47; ул. Мартиросяна, 22А, 26; ул. Ушинского, 13, 13А, 15;

5 октября с 21.00 до 8.00 6 октября – ул. Туманяна, 1; ул. Сверстюка, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

6 октября с 8.00 до 18.00 – ул. Дмитриевская, 2, 96.

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К слову, в Киеве может вырасти тариф на холодную воду до конца 2018 года.

Фото: Pixabay