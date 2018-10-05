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Як отримати субсидію заробітчанам – три умови

Українці, які перебували за кордоном понад 60 днів, мають право на отримання житлової субсидії, у разі виконання кількох умов.

Як зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева, сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, повідомляє Мінсоцполітики.

За його словами, такі українці мають право на субсидію, якщо:

  • отримують в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;
  • перебувають на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;
  • декларують в Україні доходи і сплачують єдиний соціальний внесок.

– До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.

Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ, – пояснив Рева.

Читайте: Монетизація субсидій з 2019 року затверджена: дати

Раніше повідомлялося, які документи потрібні для отримання субсидії.

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