Украине необходим новый закон О гражданстве, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Я считаю, что нам нужен новый закон О гражданстве, – сказал Климкин в пятницу вечером в эфире украинского телеканала, пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что исключает возможность легализации двойного гражданства с Россией.

– Хочу сразу сказать, я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей и мыслей о легализации двойного гражданства с Россией, с агрессором. Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами, – сказал Климкин.

Вместе с тем, он допустил, что в случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждаться.

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– Украинцы переехали в Канаду или в Соединенные Штаты, они сохранили свою украинскую ментальность, они готовы нам помогать. Возможно, мы можем посмотреть на условия, каким образом они могут, сохраняя свое гражданство, получить или временно, или полностью и украинское гражданство. Но с Россией, как со страной-агрессором такой дискуссии по определению быть не может. Это должно быть понятно абсолютно каждому, – сказал Климкин.

Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым введение уголовной ответственности за двойное гражданство, глава МИД сказал:

– Что касается России как страны агрессора и тайного получения российского гражданства, я абсолютно готов такую возможность рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Что касается других, я считаю, что уголовная ответственность и обвинение всех, кто получил уже такое гражданство, не является лучшей опцией.

Напомним, Факты ICTV выяснили, законно ли иметь второй паспорт в Украине и предусмотрен ли за это штраф.