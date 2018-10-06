PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Дело спецслужб: Климкин допустил уголовное наказание за гражданство РФ/

Дело спецслужб: Климкин допустил уголовное наказание за гражданство РФ

Украине необходим новый закон О гражданстве, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Я считаю, что нам нужен новый закон О гражданстве, – сказал Климкин в пятницу вечером в эфире украинского телеканала, пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что исключает возможность легализации двойного гражданства с Россией.

– Хочу сразу сказать, я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей и мыслей о легализации двойного гражданства с Россией, с агрессором. Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами, – сказал Климкин.

Вместе с тем, он допустил, что в случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждаться.

Читайте: Климкин призвал обсудить введение двойного гражданства

– Украинцы переехали в Канаду или в Соединенные Штаты, они сохранили свою украинскую ментальность, они готовы нам помогать. Возможно, мы можем посмотреть на условия, каким образом они могут, сохраняя свое гражданство, получить или временно, или полностью и украинское гражданство. Но с Россией, как со страной-агрессором такой дискуссии по определению быть не может. Это должно быть понятно абсолютно каждому, – сказал Климкин.

Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым введение уголовной ответственности за двойное гражданство, глава МИД сказал:

– Что касается России как страны агрессора и тайного получения российского гражданства, я абсолютно готов такую возможность рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Что касается других, я считаю, что уголовная ответственность и обвинение всех, кто получил уже такое гражданство, не является лучшей опцией.

Напомним, Факты ICTV выяснили, законно ли иметь второй паспорт в Украине и предусмотрен ли за это штраф.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Чому подвійне громадянство небезпечне для України
Климкин призвал обсудить введение двойного гражданства
паспорт
Существует ли штраф за двойное гражданство и проплаченая агрессия Венгрии
Двойное гражданство: как наказывается украинским законодательством
Украинцев с венгерскими паспортами вносят в базу Миротворца
Как получить гражданство Украины и какой экзамен будет обязательным
гражданство рф
Сколько платят предводители “ДНР” за гражданство РФ
Паспорти РФ
Россия упростила получение гражданства для украинцев
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка