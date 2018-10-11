Президент Петро Порошенко наказав військовим на Донбасі відповідати на вогонь ворога всіма “доступними їм силами і засобами”.

Таку заяву він зробив у Хмельницькій області під час зустрічі з командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Держприкордонслужби, передає Українська правда.

– Ми не повинні піддаватися на провокації у районі проведення операції Об’єднаних сил, однак дозволяю і наказую застосовувати всі доступні вам сили і засоби у відповідь на вогонь для збереження життя наших людей, – сказав Порошенко.

Він закликав військовослужбовців бути готовими до оборони і ефективного контрнаступу, і зазначив, що перемагати потрібно не за рахунок чисельності, а за рахунок професіоналізму.

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До речі, бойовики відкрили вогонь у бік патруля СММ ОБСЄ під час зміни персоналу на Донецькій фільтрувальній станції.