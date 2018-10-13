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Жителей Закарпатья не будут наказывать за двойное гражданство – Климкин

Украина не будет наказывать тех граждан, которые получили венгерское гражданство в дополнение к украинскому.

Павло Клімкін

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинская власть не собирается наказывать жителей Закарпатья, которые имеют гражданство Украины и Венгрии, передает УНИАН.

– Конечно, есть эмоциональная волна вокруг того, что мы выслали венгерского консула. Я еще раз объяснил: мы не обвиняем венгров в том, что они приобретают второе гражданство в том смысле, что мы их хотим за это наказать, – сказал Климкин.

Он добавил, что нельзя говорить о депортации украинцев с гражданством Венгрии, даже если они противоправно получили его.

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К слову, посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии из-за публикации на сайте Миротворец списка закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

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