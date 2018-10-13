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Жителів Закарпаття не каратимуть за подвійне громадянство – Клімкін

Україна не каратиме тих громадян, які отримали угорське громадянство в додачу до українського.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що українська влада не збирається карати жителів Закарпаття, які мають громадянство України та Угорщини, передає УНІАН.

– Звичайно є емоційна хвиля навколо того, що ми вислали угорського консула. Я ще раз пояснив: ми не звинувачуємо угорців у тому, що вони набувають друге громадянство в тому сенсі, що ми їх хочемо за це покарати, – сказав Клімкін.

Він додав, що не можна говорити про депортацію українців з громадянством Угорщини, навіть якщо вони протиправно отримали його.

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До слова, посла України у Будапешті Любов Непоп викликали до МЗС Угорщини через публікацію на сайті Миротворець списку закарпатських чиновників, які мають українське та угорське громадянство.

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