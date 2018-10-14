Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, але один військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними розвідки, поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Катеринівка, Степове, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське і Лебединське ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорним пунктам біля Вільного, Троїцького, Світлодарська та Лебединського бив з мінометів калібру 82 мм.

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Вчора ввечері окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм населені пункти Чермалик та Широкине на Маріупольському напрямку. Обстріли цих сіл здійснювалися з території окупованих населених пунктів Верхньошироківського та Саханки. Наслідки і масштаби руйнувань оцінює українська сторона і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

14 жовтня терористи з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Гнутове і Широкине. Важке озброєння не застосовувалося.

Нагадаємо, вчора екіпаж вертольоту Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив російський безпілотник Орлан-10 в районі Лисичанська на Донбасі.