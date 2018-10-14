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Порошенко привітав українців з Днем захисника України

Президент Петро Порошенко привітав українців з Днем захисника України.

Про це він написав у своєму акаунті Facebook.

– Сьогодні захисники України – сучасні герої, завдяки яким Україна є і буде. Сила, відвага, мужність і віра для них не порожні слова – з ними вони щодня стоять на сторожі нашої незалежності. Незалежності для наших дітей, онуків, прийдешніх поколінь. Всі ті, хто щодня боронить нашу землю – незламні захисники України, звитяга яких викликає захоплення та безкінечну вдячність за те, що ви так невпинно наближаєте нашу Перемогу. Слава Україні! Слава нашим захисникам! – написав він.

Читайте: 23 лютого – “ніколи знову”: як з’явився День захисника України

До речі, Факти ICTV зібрали незвичайні привітання з Днем захисника України у формі СМС, які допоможуть зробити цей день незабутнім.

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