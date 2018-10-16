PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Когда закончится бабье лето - синоптик предупредила о похолодании (КАРТА)/

Когда закончится бабье лето – синоптик предупредила о похолодании (КАРТА)

Похолодание в Украине начнется с 20 октября. Сначала температура снизится в западных областях.

Бабье лето в Украине закончится 20 октября, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В среду повсюду в Украине без осадков, солнечно и тепло, +17..+22 градуса, местами до +23, +24 градусов.

Также синоптик предупреждает о туманах, которые ухудшают видимость на дорогах.

Читайте: -20 на Новый год 2019: прогноз погоды до конца осени и на зиму

По прогнозам синоптика, похолодание в Украине начнется 20 октября с западных областей.

– Синоптические рай подойдет к завершению с 20 октября: сначала похолодает на западе, далее – в большинстве областей. И даже появятся периодические дожди, которые, честно говоря, уже и нужны, чтобы немного смыть пыль и притушить вероятные пожары, – пишет Диденко.

Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка