Похолодание в Украине начнется с 20 октября. Сначала температура снизится в западных областях.

Бабье лето в Украине закончится 20 октября, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В среду повсюду в Украине без осадков, солнечно и тепло, +17..+22 градуса, местами до +23, +24 градусов.

Также синоптик предупреждает о туманах, которые ухудшают видимость на дорогах.

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По прогнозам синоптика, похолодание в Украине начнется 20 октября с западных областей.

– Синоптические рай подойдет к завершению с 20 октября: сначала похолодает на западе, далее – в большинстве областей. И даже появятся периодические дожди, которые, честно говоря, уже и нужны, чтобы немного смыть пыль и притушить вероятные пожары, – пишет Диденко.

Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.