Похолодання в Україні розпочнеться з 20 жовтня. Спочатку температура знизиться у західних областях.

Бабине літо в Україні закінчиться 20 жовтня, повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

В середу всюди в Україні без опадів, сонячно і тепло, +17..+22 градуси, місцями до +23, +24 градусів.

Також синоптик попереджає про тумани, які погіршують видимість на дорогах.

Читайте: -20 на Новый год 2019: прогноз погоды до конца осени и на зиму

За прогнозами синоптика, похолодання в Україні розпочнеться 20 жовтня із західних областей.

– Синоптичний рай підійде до завершення з 20 жовтня: спочатку похолодає на заході, далі – в більшості областей. І навіть з’являться періодичні дощі, які, чесно кажучи, вже й потрібні, щоб трохи змити пил і пригасити ймовірні пожежі, – пише Діденко.

Нагадаємо, 24 вересня на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.