Народні депутати не дали згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови Опоблоку Олександра Вілкула.

За рішення про притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції Опозиційний блок Олександра Вілкула проголосували лише 137 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосах на пленарному засіданні парламенту у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

Під час виступу в парламенті генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що прокуратура Дніпропетровської області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу (зловживання повноваженнями) під час передачі земельних ділянок у 2011 році.

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Нагадаємо, заступник глави Служби безпеки України Павло Демчина подав до суду на главу НАБУ Артема Ситника.