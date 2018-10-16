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РФ восстановила ядерную базу в Крыму – Джемилев

Россия реставрировала ядерную базу в оккупированном Крыму и завезла туда оружие. Известно по меньшей мере, о шести ядерных боеголовках.

О том, что Россия готовилась к размещению в Крыму ядерного оружия было понятно еще с первых дней аннексии полуострова, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала Прямий.

– То, что готовились, уже с первых дней было видно. Потому что эту ядерную базу в Кизилташ, под Феодосией, они начали реставрировать с первых же дней.

То, что мы в 1996-м году после подписания Будапештского меморандума оставили, закрыли, все оттуда вывезли, и они, как только завладели Крымом, сразу начали модернизировать и реставрировать вот эту базу. И там работы просто круглосуточно шли, – отметил он.

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По словам Джемилева, в августе прошлого года Украине стало известно о шести ядерных боеголовках. Сколько их на полуострове сейчас, неизвестно.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия могла завезти ядерное оружие в Крым.

Фото: Palinchak/Dreamstime

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