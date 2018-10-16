Росія реставрувала ядерну базу в окупованому Криму та завезла туди зброю. Наразі відомо про щонайменше шість ядерних боєголовок.

Про те, що Росія готувалася до розміщення у Криму ядерної зброї було зрозуміло ще з перших днів анексії півострова, заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу Прямий.

– Те, що готувалися, вже з перших днів було видно. Тому що цю ядерну базу в Кизилташ, під Феодосією, вони почали реставрувати з перших же днів.

Те, що ми в 1996-му році після підписання Будапештського меморандуму покинули, закрили, все звідти вивезли, і вони, як тільки заволоділи Кримом, відразу почали модернізувати та реставрувати ось цю базу. І там роботи просто цілодобово йшли, – зауважив він.

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За словами Джемілєва, в серпні минулого року Україні стало відомо про шість ядерних боєголовок. Скільки їх на півострові зараз, невідомо.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія могла завезти ядерну зброю у Крим.

Фото: Palinchak/Dreamstime