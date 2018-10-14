Член экипажа задержанного в Крыму судна ЯМК-0041 Геннадий Отычко прибыл в Украину, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

– Только что говорила с членом экипажа судна ЯМК-0041 Геннадием Отичком. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях. Я всячески буду помогать Геннадию и поддерживать его, – написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Читайте: ФСБ заявила о задержании двух украинских рыбаков

Напомним, омбудсмен Денисова заявляла, что член экипажа задержанного в Крыму судна ЯМК-0041 Геннадий Отычко, у которого умерла мать, вернется на Родину, где его встретят представители украинского омбудсмена.

Ранее в воскресенье Денисова потребовала от правительства РФ отпустить экипаж судна ЯМК-0041, который удерживается на территории оккупированного Крыма.

Украинское судно ЯМК-0041 задержали 4 мая российские пограничники в Черном море возле мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5-х граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.