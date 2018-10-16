В Бургундии (Франция) арестовали беглеца из Украины, которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

Приставы арестовали имущество подозреваемого на 4,6 млн евро, сообщается в пресс-релизе на сайте Европола.

В январе правоохранители начали расследование подозрительной продажи замка за 3 млн евро. Его купила компания из Люксембурга, конечным бенефициаром которой являлся гражданин Украины, подозреваемый на родине в коррупции.

– Ему, однако, удалось избежать правосудия благодаря изготовлению поддельного сертификата о смерти, – сообщает на сайте Европола.

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Имя украинца не называется.

Задержали коррупционера еще 5 октября вместе в тремя сообщниками, но официальное сообщение об этом было опубликовано только сегодня.

Выяснилось, что подозреваемый жил во Франции “на широкую ногу”. Эти данные изменили масштаб дела – теперь расследовалось уже не обычное мошенничество, но международное отмывание доходов от коррупционных преступлений.

После ареста подозреваемого вместе с тремя его сообщниками власти Франции изъяли и его имущество, включая замок, антикварный Rolls-Royce и картины Сальвадора Дали.

Ранее правоохранители разоблачили махинации с результатами ВНО, которые нанесли госбюджету ущерб на более чем 7 млн ​​грн.