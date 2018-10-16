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У Франції затримано українського корупціонера, який купив замок, Rolls-Royce і картини Далі

У Бургундії (Франція) заарештували втікача з України, якого підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей.

Пристави заарештували майно підозрюваного на 4,6 млн євро, повідомляється в прес-релізі на сайті Європолу.

У січні правоохоронці почали розслідування підозрілого продажу замку за 3 млн євро. Його купила компанія з Люксембургу, кінцевим бенефіціаром якої був громадянин України, підозрюваний на батьківщині в корупції.

– Йому, однак, вдалося уникнути правосуддя завдяки виготовленню підробленого сертифіката про смерть, – повідомляється на сайті Європолу.

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Ім’я українця не називається.

Затримали корупціонера ще 5 жовтня разом у трьома спільниками, але офіційне повідомлення про це було опубліковано тільки сьогодні.

З’ясувалося, що підозрюваний жив у Франції “на широку ногу”. Ці дані змінили масштаб справи – тепер розслідувалося вже не звичайне шахрайство, а міжнародне відмивання доходів від корупційних злочинів.

Після арешту підозрюваного разом з трьома його спільниками влада Франції вилучила і його майно, включаючи замок, антикварний Rolls-Royce і картини Сальвадора Далі.

Раніше правоохоронці викрили махінації з результатами ЗНО, що завдали держбюджету збитків на понад 7 млн грн.

Фото: dreamstime.

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